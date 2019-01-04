السعيد يسجل ثاني أهداف بيراميدز في مرمى الأهلي

نجح عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز والحالي، والأهلي السابق، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، في مباراة اليوم أمام الأهلي ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.

وسجل السعيد الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من البرازيلي كينو الذي نجح في الاختراق من الجهة اليمنى للنادي الأهلي.

وتشير نتيجة المباراة التي تقام الآن على ملعب الدفاع الجوي، إلى تقدم بيراميدز بنتيجة 2 – 1، حيث افتتح وليد أزارو التسجيل للنادي الأهلي في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، وتعادل محمد فاروق لبيراميدز في الدقيقة 47.