مقتل 13 شرطيا وإصابة 9 آخرين في هجمات شنها متمردون غربي ميانمار

ذكرت وسائل إعلام محلية في ميانمار أن 13 شرطياً قتلوا وأصيب 9 آخرين، في هجمات شنتها، صباح اليوم الجمعة، عناصر من تنظيم "جيش أراكان" المتمردة ضد مقار للشرطة في ولاية راخين غربي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن وسائل إعلام رسمية في ميانمار إعلانها أن 250 عنصرا من "جيش أراكان" شاركوا في هجمات ضد ثلاثة مواقع للشرطة في الولاية، مشيرة إلى أن القوات الحكومية في ميانمار استطاعت الدفاع عن موقعين من مواقع الشرطة التي هوجمت بينما اجتاح المتمردون الموقع الثالث.

وأوضحت الشبكة أن المتمردين انسحبوا في وقت لاحق بمساعدة القوات الجوية للبلاد، إلا أنهم تمكنوا من الاستيلاء على 40 قطعة سلاح، وكمية من الذخيرة، وجهاز اتصال لاسلكي.

وتعد جماعة "جيش أراكان" جماعة متمردة تسعى للاستقلال بولاية راخين عن الحكومة المركزية في ميانمار، ولا تربطها أية صلة بـ "جيش الخلاص" التابع للأقلية المسلمة من الروهينجا، حيث يتكون "جيش أراكان" من عناصر

بوذية.