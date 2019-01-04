السعيد يقود بيراميدز للفوز على الأهلي في الاختبار الأول لـ لاسارتي

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تغلب فريق بيراميدز على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي والمؤجلة من الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

جاءت أحداث المباراة متوسطة المستوى وسط سيطرة واستحواذ متبادل بين الفريقين مع فاعلية أكبر من فريق بيراميدز الذي تمكن من إنهاء المباراة بهدفين مع مطلع الشوط الثاني.

ونجح النادي الأهلي في التقدم في النتيجة عن طريق وليد أزارو بعد تعاون ثنائي ممتاز من رمضان صبحي وعلي معلول الذي أرسل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء أسكنها أزارو باقتدار.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق بيراميدز من إدراك التعادل في الدقيقة 48 بعد عرضية رائعة من عبد الله السعيد استغل فيها محمد فاروق الخروج الخاطئ من الحارس محمد الشناوي ليودعها في الشباك.

وفي الدقيقة 58 تمكن عبد الله السعيد من إحراز الهدف الثاني لفريق بيراميدز من تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء اكتفى فيها الحارس محمد الشناوي بمشاهدتها وهي تسكن الشباك.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي بيراميدز إلى النقطة 33 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر، فيما تجمد رصيد النادي الأهلي عند النقطة 24 بالمركز السادس في جدول الترتيب.