اليابان تحث كوريا الجنوبية على تجنب الإجراءات غير العادلة في قضية العمالة القسرية

حث وزير الخارجية الياباني تارو كونو نظيرته الكورية الجنوبية كانج كيو وها على اتخاذ خطوات عاجلة لتجنب الإجراءات غير العادلة في حق الشركات اليابانية، في أعقاب حكم قضائي في الدعوى الكورية الجنوبية ضد شركة يابانية بشأن العمالة القسرية خلال فترة الحرب.

وذكرت صحيفة "أساهي شيمبن" اليابانية أن العلاقات بين الجارتين الآسيويتين شهدت فتورا منذ صدور حكم المحكمة الكورية الجنوبية أكتوبر الماضي ضد مجموعة الصلب اليابانية "نيبون ستيل وسوميتومو ميتال انداستريز"، بتعويض قدره 100 مليون وون (90,500 دولار أمريكي) لكل من العمال الكوريين الأربعة في قضية العاملة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي تطور من شأنه أن يزيد التوترات، قال محامو المدعيين الكوريين الجنوبين، أمس الأول، إن موكليهم تقدموا بطلب مصادرة بعض من أصول "نيبون ستيل" في كوريا الجنوبية.

وقال كونو - في تصريحات صحفية - إن اليابان تأخذ هذه الخطوة بجدية بالغة، مضيفا أنه ونظيرته الكورية الجنوبية اتفقا، خلال اتصال هاتفي، على حل تلك المسألة في أقرب وقت ممكن، قائلا: "دعوت الجانب الكوري الجنوبي إلى اتخاذ خطوات ثابتة في أسرع وقت ممكن لضمان تجنب اتخاذ إجراءات غير عادلة بحق الشركات اليابانية".

وكرر كونو التأكيد على وجهة النظر اليابانية التي ترى أن جميع حالات الترحيل خلال فترة الحرب تم التعامل معها في إطار معاهدة عام 1965 التي طبعت العلاقات بين الجارتين، كما أكدت طوكيو سابقا أنها ربما تضطر إلى اتخاذ خطوات منها اللجوء إلى محكمة دولية في حال عدم حل تلك المسألة في وقت قريب.

وأضاف كونو أنه وكانج اتفقا كذلك على سرعة حل النزاع القائم بشأن ما إذا كانت إحدى السفن الحربية الكورية الجنوبية وجهت رادارها العسكري على طائرة تابعة للبحرية اليابانية أثناء قيامها بدورية الشهر الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية نشرت، في وقت سابق اليوم، مقطع فيديو لدحض رواية اليابان ويظهر أن مدمرتها لم تستهدف طائرة قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، وإنما كانت تركز على مهمة إنسانية لإنقاذ قارب كوري شمالي في المياه الدولية في البحر الشرقي.