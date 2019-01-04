وزيرة الثقافة: نادية لطفي أيقونة للسينما المصرية

حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على زيارة الفنانة الكبيرة نادية لطفى بمستشفى المعادى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، لاهدائها جائزة الدولة التقديرية التى نالتها خلال عام 2018 ولم تتمكن من استلامها فى حفل التكريم الذى خصص لذلك.

واحتفلت معها بعيد ميلادها، وذلك بحضور الدكتور سعيد المصرى أمين عام المجلس الاعلى للثقافة والدكتور هشام عزمى رئيس دار الكتب والوثائق القومية.

وهنأت عبد الدايم ، الفنانة نادية لطفى بمناسبة عيد ميلادها واشادت بمواقفها الوطنية والإنسانية ووصفتها بإحدى أيقونات السينما المصرية ، مشيرة إلى اهتمام الدولة ورعايتها لرموزها ومبدعيها فى كافة المجالات.

وأكدت عبد الدايم ، دعم ومساندة أهل العطاء باعتبار مسيرتهم قدوة للأجيال الجديدة ونماذج مشرفة تدعو للفخر.

و من جانبها عبرت الفنانة نادية لطفي عن سعادتها بزيارة وزيرة الثقافة وقدمت لها الشكر والتحية واعتبرت جائزة الدولة التقديرية تتويجاً لمشوارها الفنى ، مضيفة انها تتابع توهج الوضع الثقافي والفني فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

حضر الاحتفال حشد من الفنانين والإعلاميين والنقاد والشخصيات العامة الذين ينتمون لأجيال مختلفة منهم سميحة أيوب، عايدة كامل ، سمير صبرى ، دلال عبد العزيز ، رجاء الجداوى ، ليلى علوى ، هند صبرى، ايمى سمير غانم ، انوشكا ، طارق الشناوى ، وائل الابراشى ، سامح الصريطى ، بوسى شلبى ، فاروق فلوكس ، اكرم السعدنى ، هانى مهنى ، محمد ابو داوود والاب بطرس دانيال.