حسام حسن: عبدالله السعيد كلمة السر في فوز بيراميدز على الأهلي

أشاد حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز بالمستوى الكبير الذي قدمه عبدالله السعيد أمام الأهلي مساء اليوم الجمعة بقيادته فريقه للفوز على الفريق الأحمر 2-1، للقاء الذي جمع الفريقين ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

وقال حسام في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :" عبدالله السعيد كان بمثابة كلمة السر في المباراة، اللاعب نجح في صناعة الهدف الأول وتسجيل الهدف الثاني، وكان المحرك الأساسي لمنطقة وسط الملعب بفضل خبراته الكبيرة والحماس الذي بثه في نفوس زملائه خاصة في الشوط الثاني".

وأضاف:" رأيت أهمية المخاطرة بمشاركة السعيد منذ بداية المباراة بعد وصوله اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحًا واتمام التعاقد معه رغم عدم معرفتي مدى جاهزية اللاعب من عدمها".

واتم حسام حسن :" في الحقيقة لم اتوقع المستوى الرائع الذي قدمه السعيد على مدار الـ90 دقيقة، بدون شك عبدالله هو أفضل لاعب في مصر وذلك سواء خلال فترة تواجده مع الإسماعيلي أو الأهلي ومع المنتخب الوطني".