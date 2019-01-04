عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لقطات حية للسواحل التايلاندية قبل ساعات من العاصفة «بابوك»، والتي من المتوقع أن تضرب السواحل في البلاد اليوم الجمعة.

وحذر مسؤولون تايلانديون من أن العاصفة الاستوائية «بابوك»، ستكون الأسوأ على مدى جيل كامل؛ نتيجة لأنها قد تتسبب في ارتفاع الأمواج العاتية إلى أكثر من 7 أمتار، مع رياح شديدة السرعة قد تصل إلى 65 كيلومترا في الساعة.

ويُذكر أن السلطات التايلاندية أجلت آلاف السياح على متن عبارات نقلتهم إلى البر التايلاندى جنوبا، وسط حظر على السباحة وخدمات المراكب استعدادًا لاستقبال الإعصار.