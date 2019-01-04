أشاد أحمد حسن المشرف العام على فريق الكرة بنادي بيراميدز بالمستوى الذي قدمه عبدالله السعيد أمام الأهلي الذي سقط في فخ الخسارة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد الدفاع الجوي، بالجولة المؤجلة من الاسبوع الثامن لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح بيراميدز في قيد عبدالله السعيد ظهر اليوم الجمعة في اتحاد الكرة، الأمر الذي دفع جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة مسئولي الجبلاية اعتراضًا منهم على تأكيد اتحاد الكرة في وقت سابق بأن يوم الجمعة أجازة ولا يصح فيه قيد أي لاعب جديد.

وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة:" السعيد قدم مباراة أكثر من رائعة استطاع أن يصنع الهدف الأول ويسجل هدف الفوز في الشوط الثاني، لا شك في أنه لاعب كبير يمتلك قدرات مميزة، سعينا لإستغلاها اليوم بقيده ومشاركته أمام الأهلي".

ورد الصقر على الهجوم الكبير الذي وجهته جماهير الأهلي اعتراضا على قيد عبد الله السعيد بقوله : " هل يعقل أن نفتعل أزمة بسبب قيد اللاعب من عدمه .. أعتقد أن النادي الأهلي فريق كبير ولا يؤثر عليه مشاركة اللاعب أو غيابه، في النهاية أي اتحاد كرة في العالم بفترة القيد بالإنتقالات الشتوية تبدأ من 1 يناير حتى يوم 31".

وعن كواليس انتقال عبدالله السعيد لصفوف بيراميدز، قال أحمد حسن:" كان هناك وفد سافر إلى السعودية لحسم ضم اللاعب سريعا لصفوف الفريق والعمل على سرعة قيده لمشاركته أمام الأهلي اليوم، مما لا شك فيه أننا في حاجة للاعب بخبرات السعيد والاستفادة من قدراته الكبيرة داخل الملعب".