بهجة بين سكان كابول بسبب تساقط الثلوج

شعر سكان العاصمة الأفغانية كابول، بحالة من الفرح والبهجة، اليوم الجمعة، بسبب أول تساقط للثلوج هذا العام، وبدأ الأطفال اللعب بكرات الثلج، والبعض الآخر كان يصنع أشكالا من الجليد.

كان تساقط الثلوج متوقعًا بشكل كبير في كابول، كما كان محل ترحاب هذا العام، لكونه أحدث تغييرًا للهواء مقارنة بالأيام الأخيرة التي شهدت مستويات مرتفعة من التلوث.

ودعت السلطات، السكان الذين يقدر تعدادهم بـ 4 ملايين نسمة، إلى إرتداء الأقنعة وغسل أيديهم ووجوههم كل ساعتين أو ثلاث ساعات.

ومن جهة أخرى، قالت الوكالة الوطنية لحماية البيئة العام الماضي، إن 70 % من مياه كابول ملوثة بالمواد الكيميائية والبكتيريا، وأصبحت غير صالحة للاستهلاك الأدمي.