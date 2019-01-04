الحكومة الألمانية: ميركل لم تتأثر بحادثة القرصنة

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبيرت، اليوم الجمعة، إن المعلومات الحساسة في مكتب المستشارة أنجيلا ميركل لم تتأثر بحادثة القرصنة الهائلة التي استهدفت المئات من الساسة في البلاد؛ وذلك حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكانت وسائل إعلامية محلية في ألمانيا قد أفادت في وقت سابق بأن القراصنة نشروا على حساب بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" معلومات شخصية عن مئات السياسيين المنتمين إلى الأحزاب الألمانية الكبرى، عدا حزب البديل الألماني المنتمي إلى اليمين المتطرف.