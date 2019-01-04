الرئيس السابق لـ«نيسان موتور» يمثل أمام محكمة يابانية الأسبوع المقبل

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من المتوقع أن يمثل كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان موتور، أمام محكمة يابانية الأسبوع المقبل بعد أن تقدم اليوم الجمعة بطلب للاطلاع على أسباب احتجازه.

وأفادت شبكة "إن.إتش.كيه" الاخبارية اليابانية في وقت سابق اليوم بأن غصن تقدم اليوم بطلب لدى المحكمة الجزئية في طوكيو للاستماع إلى أسباب احتجازه، حسبما ذكر محامون موكلون عنه.

وذكرت المحكمة أنها ستعقد جلسة استماع لغصن صباح يوم الثلاثاء المقبل.

وكان غصن احتجز في 19 نوفمبر الماضي للاشتباه بضلوعه في عدم الإبلاغ عن خمسة مليارات ين من راتبه (44 مليون دولار) على مدار خمس سنوات منذ عام 2011.

ونقلت الشبكة الاخبارية عن محامي غصن قوله، إن موكله يعتزم المثول أمام المحكمة.

وصدرت مذكرة اعتقال جديدة بحق غصن يوم 21 ديسمبر الماضي بتهمة تحويل خسائر استثمارية خاصة به بقيمة 85ر1 مليار ين إلى حسابات نيسان في عام 2008.

ووافقت المحكمة عشية عيد الميلاد (الكريسماس) على طلب هيئة الادعاء باحتجاز غصن عشرة أيام أخرى، حتى يوم 11 يناير الجاري.

وأقالت شركتا نيسان وميتسوبيشي موتور غصن من رئاسة الشركة خلال اجتماعات مجلس إدارة بعد اعتقاله، فيما أبقت شركة رينو على غصن في منصبه وكلفت مدير العمليات بالشركة تيري بولوري بإدارة أعمال الشركة بصفة مؤقتة.