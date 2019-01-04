وزير النقل: تشغيل الخط الأول للمترو من حلوان إلى المرج الجديدة خلال الفصل الدراسي الثاني

عرفات: شراء 6 قطارات مكيفة جديدة للخط الثانى بتكلفة 2.42 مليار جنيه

أجرى وزير النقل الدكتور هشام عرفات، اليوم الجمعة، جولة تفقدية مفاجئة لمحطة مترو السادات، تفقد خلالها شبابيك التذاكر والأرصفة واطمئن على زمن التقاطر، موجها العاملين بالمحطة بحسن معاملة المواطنين، وحل أى مشاكل تواجههم بشكل سريع، كما اطمئن على عمل بوابات التذاكر وكاميرات المراقبة.

وأكد عرفات على أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال مراحل الخط الثالث للمترو وإعادة تأهيل وتطوير الخط الأول والثاني، مشيرا إلى الحصول على تمويل ميسر من عدد من المؤسسات الدولية لتطوير الخط الأول، موضحا أنه تم تركيب كاميرات مراقبة التشغيل بالمحطات ومنشأت المترو وأحواش تخزين القطارات بالخطين الأول والثانى لعدد ٤٧ محطة، حيث يصل عدد الكاميرات بالخط الأول نجو ١٣٨٥ و عدد كاميرات الخط الثاني نحو ٨٩٠ كاميرا بتكلفة إجمالية ٣٨ مليون جنيه.

وأضاف عرفات أن المشروع يساهم في متابعة التشغيل مباشرة والتدخل فى حالة وجود أى أعطال مما يحسن جودة التشغيل ويرفع مستواة لافتا إلى توريد وتركيب ٨٥٠ بوابة تذاكر تعمل بالتقنية المزدوجة ( التذكرة المغناطيسية – الكارت الذكى ) بتكلفة إجمالية قدرها 160 مليون جنية، كما نوه بأنه سيتم جعل تشغيل الخط الأول لمترو الأنفاق من حلوان إلى المرج الجديدة بداية من الفصل الدراسي الثاني تيسيرا على الركاب والطلبة.

وتابع عرفات: أن شركة هونداى روتم الكورية قد فازت بالمناقصة التى طرحتها وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق لشراء 6 قطارات مكيفة جديدة للخط الثانى للمترو (شبرا الخيمة - المنيب) بتكلفة تصل إلى 2.42 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة تحديث قطاراته ورفع مستوى الخدمة وزيادة أعداد القطارات المكيفة العاملة به.