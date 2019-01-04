ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2)، مواجهة فياريال وريال مدريد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الليجا، على ملعب "لاسيراميكا".

وسجل الأهداف لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 9، ورافائيل فاران في الدقيقة 20، وسجل هدفي فياريال سانتي كازورلا في الدقائق 4 و82.

وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 30، في المركز الرابع، ويرفع فياريال رصيده للنقطة 16 في المركز الـ17.

وأوقف فياريال سلسلة انتصارات ريال مدريد، الذي حقق الفوز في آخر 3 مباريات له في الليجا مؤخرًا، ليتعطل قطار الميرنجي نحو المنافسة على الصدارة.

البداية كانت من أصحاب الأرض والجمهور، حيث انطلق شوكويزي وسدد كرة تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة في الدقيقة 2.

ونجح سانتي كازورلا في تسجيل الهدف الأول لفياريال، في الدقيقة 4، حيث سدد كرة قوية على يسار كورتوا، وبصناعة من صامويل شوكويزي.

وجاء الرد سريعًا من ريال مدريد، برأسية من الفرنسي كريم بنزيما على يمين حارس فياريال بصناعة لوكاس فاسكيز، في الدقيقة 7، ليمنح التعادل للميرنجي.

وتألق أسينخو حارس فياريال، في التصدي لتسديدة من ماركو أسينسيو على الجبهة اليسرى، في الدقيقة 14 من المباراة.

ومن راسية أخرى، نجح الفرنسي الآخر رافائيل فاران في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد، على يسار أسينخو، في الدقيقة 20، بصناعة من الألماني توني كروس الذي أرسل كرة عرضية من ركلة حرة غير مباشرة.

وحاول الويلزي جاريث بيل، تسجيل الهدف الثالث للملكي، بتسديد من حدود منطقة الجزاء، لكن أمسك بها حارس فياريال في الدقيقة 25.

وعلى الجانب الآخر، رد فياريال بانطلاقة سريعة من شوكويزي والذي سدد كرة قوية، تصدى لها كورتوا وحولها إلى ركنية في الدقيقة 26.

واستمرت محاولات ريال مدريد، بعدة تسديدات على مرمى أسينخيو من كريم بنزيما وتوني كروس، لكن دون أي إيجابية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول قام بابلو فورنالس لاعب فياريال، بتسديد كرة على مرمى تيبو كورتوا، حيث تصدى الأخير لها ببراعة.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، إشراك إيسكو بدلا من جاريث بيل الذي عانى من آلام، إثر معاناته من إصابة في الشوط الأول، ثم فيدي فالفيردي بدلا من لوكا مودريتش، وفي الدقائق الأخير أشرك فينيسيوس جونيور بدلا من توني كروس.

وقام لوكاس فاسكيز بتسديد كرة قوية، لكنها مرت بجانب مرمى أسينخو حارس فياريال في الدقيقة 49، في أولى محاولات الميرنجي في الشوط الثاني.

وأجرى لويس جارسيا أول تغييراته في المباراة، حيث دفع بإكامبي بدلا من كاسيراس، ثم باكا بدلا من جيرارد مورينو، وأخيرًا تريجيروس بدلا من خافي فويجو.

وأهدر فاسكيز أخطر فرصة لريال مدريد في الشوط الثاني، حيث انفرد بالحارس أسينخو لكنه سدد الكرة في قدمه لتتحول إلى ركلة ركنية في الدقيقة 64.

وأهدر ألفارو جونزاليس لاعب فياريال، فرصة معادلة النتيجة للغواصات الصفراء، من كرة رأسية، حيث مرت تسديدته بجانب مرمى كورتوا في الدقيقة 70.

واقتنص سانتي كازورلا هدف التعادل لفياريال في الدقيقة 82، حيث أرسل له زميله فورنالس كرة عرضية، وبرأسية مميزة أسكن كازورلا الكرة في الشباك.

وفشلت كل محاولات ريال مدريد في التقدم في النتيجة مرة أخرى، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.