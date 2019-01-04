الاتحاد الغيني يعين والدة بوجبا سفيرة لكرة القدم النسائية

أعلن الاتحاد الغيني لكرة القدم، تعيين يوم وريبا والدة النجم الفرنسي من أصول غينية، بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، كسفيرة لكرة القدم النسائية.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد، أن تعيين والدة بوجبا جاء بعد جلسة جمعتها بمامادو أنطونيو سوارى رئيس الاتحاد الغيني، والتى تم فيها الاتفاق على الاستعانة بها لنشر كرة القدم النسائية وتشجيع الفتيات على ممارستها.

ويعد بوجبا من جذور غينية حيث ولد شقيقه الأكبر هناك لكن نجم مانشستر يونايتد ولد فى فرنسا وحصل على الجنسية ودافع عن ألوان منتخب الديوك المتوج بكأس العالم 2018.