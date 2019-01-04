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تابع تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز والأهلي، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز والتي تُقام على ملعب الدفاع الجوي.

تشكيل بيراميدز

تشكيل الأهلي

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