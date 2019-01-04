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بث مباشر .. بيراميدز (0×0) الأهلي

الشروق
نشر فى : الجمعة 4 يناير 2019 - 6:02 م | آخر تحديث : الجمعة 4 يناير 2019 - 6:02 م

تابع تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز والأهلي، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز والتي تُقام على ملعب الدفاع الجوي. 

 

تشكيل بيراميدز

تشكيل الأهلي 

 

البث المباشر 


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