رئيس الاتحاد الأفريقي يطالب باحترام نتائج الانتخابات الرئاسية بالكونغو الديمقراطية

طالب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، اليوم الجمعة، باحترام نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الأحد الماضي.

وقال، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه التقى برئيس بعثة مراقبة انتخابات الكونغو التابعة للاتحاد الأفريقي "ديونكوندا تراوري" في وقت سابق اليوم بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) من أجل الحصول على تفاصيل حول عملية التصويت، مشيرا إلى أن احترام نتائج الانتخابات يعد أمرا بالغ الأهمية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية بالكونغو الديمقراطية اثنان من مرشحي المعارضة الرئيسيين وهما "مارتن فيولو" و"فليكس تشسيكيدي" أمام المرشح المفضل للرئيس الحالي "جوزيف كابيلا" وهو وزير الداخلية السابق "إيمانويل رامزاني شادري".

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية لهذه الانتخابات بعد غد الأحد، في حين أن النتائج النهائية متوقعة في 15 يناير وتنصيب الرئيس بعد ثلاثة أيام من ذلك التاريخ.