«ميركل» تتوجه إلى اليونان الخميس المقبل

تتوجه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى اليونان، الخميس المقبل، في زيارة تستغرق يومين.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية في برلين، اليوم الجمعة، إن ميركل ستلتقي في أثينا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، لاجراء محادثات حول العلاقات الثنائية، وقضايا أوروبية ودولية.

وفي اليوم الثاني من الزيارة، تلتقي المستشارة عددا من ممثلي الأوساط الثقافية والعلمية والاقتصادية والصحافية في اليونان.

كما ستجري ميركل محادثات مع الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، وستلتقي خلال مأدبة غداء ممثلين عن الأوساط الاقتصادية اليونانية وزعيم المعارضة اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

يذكر أن المرة الأخيرة التي زارت فيها ميركل اليونان كانت عام 2014 قبل تولي رئيس الوزراء الحالي السلطة.

وفي زيارة لليونان عام 2012 تم استقبال ميركل باحتجاجات عارمة في العاصمة أثينا على خلفية سياسة التقشف الصارمة إبان أزمة الديون اليونانية.