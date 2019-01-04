الرئيس اللبناني: خلافات فى الخيارات السياسية سبب تأخر تشكيل الحكومة

قال الرئيس اللبناني، ميشيل عون، اليوم الجمعة، إن خلافات في الخيارات السياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة.

ودعا عون، جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية وتسهيل عملية التشكيل، وذلك خلال استقباله، مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد.

وقال الرئيس اللبناني، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: "لقد حافظنا على الأمان والاستقرار في لبنان خلال زمن الحروب الحارة، فمن غير الجائز إضاعة ما تحقق من خلال الحروب الداخلية الباردة".

وأشار الرئيس اللبناني، إلى أن "نسبة الجرائم تدنت خلال العام 2018 بشكل ملحوظ، قياساً بالأعوام السابقة، ما يؤكد نجاح الجيش والقوى الأمنية في تحقيق الأمن في البلاد، ولاستكمال ذلك لابد من تعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية، بحيث لا تؤدي القرارات القضائية على أنواعها الى الحدّ من فعالية الإجراءات المتخذة".

وشدّد عون على "الإسراع في إصدار الأحكام" معتبرًا أن "قانون العقوبات يحتاج إلى تعديلات أساسية ستكون موضع بحث في المؤتمر الذي سيدعو إليه رئيس الجمهورية بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، ويضم جميع المعنيين بالقضاء من قضاة ومحامين ورجال قانون".