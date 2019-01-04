دول العالم تحيي اليوم العالمي لـ«لغة برايل»

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تحيي دول العالم، لأول مرة، "اليوم العالمي للغة برايل 2019"، بهدف تشجيع فاقدي البصر أو من يعانون من ضعف حاد به على القراءة والكتابة وتوطيد تواجدهم الفعلي في مجتمعاتهم.