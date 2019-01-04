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دول العالم تحيي اليوم العالمي لـ«لغة برايل»

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 4 يناير 2019 - 6:19 ص | آخر تحديث : الجمعة 4 يناير 2019 - 6:19 ص

تحيي دول العالم، لأول مرة، "اليوم العالمي للغة برايل 2019"، بهدف تشجيع فاقدي البصر أو من يعانون من ضعف حاد به على القراءة والكتابة وتوطيد تواجدهم الفعلي في مجتمعاتهم.


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