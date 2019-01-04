دول العالم تحيي اليوم العالمي لـ«لغة برايل»

تحيي دول العالم، لأول مرة، "اليوم العالمي للغة برايل 2019"، بهدف تشجيع فاقدي البصر أو من يعانون من ضعف حاد به على القراءة والكتابة وتوطيد تواجدهم الفعلي في مجتمعاتهم.