«الخدمات البيطرية» تختتم برنامج تدريبي لرفع كفاءة الأطباء البيطريين الليبيين

اختتمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية فعاليات البرنامج التدريبي لكوادر الأطباء البيطريين الليبين، والذي عقد تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، خلال الفترة من 24 نوفمبر الماضي، وحتي 3يناير الجاري، في إطار التعاون الدولي بين مصر وليبيا، من خلال المركز المصري الدولي للزراعة، بالاشتراك مع الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية ومنظمة الاغذية والزراعة "فاو".

ونظم المركز الدولي للزراعة احتفالية لتسليم الشهادات علي المتدربين، بقاعة المؤتمرات بالعلاقات الزراعية الخارجية، وذلك بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئه العامة للخدمات البيطرية، والدكتور هشام علام المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلا عن ممثلى منظمة الاغذيه والزراعة.

وسلمت الدكتورة مني محرز شهادات اتمام البرنامج التدريبي متمنية دوام التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين بشكل مستمر واوسع وذلك لحماية الثروة الحيوانية وللحفاظ على الصحة العامة بالبلدين الشقيقين.

ومن جهته قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ان البرنامج التدريبي يأتي في إطار تبادل الخبرات بين الجانب المصرى والليبى فى مجال نظم الانذار المبكر والترصد والتصدى للامراض الحيوانية العابرة للحدود، حيث تم اعداد البرنامج تحت عنوان: "نظم الانذار المبكر والإبلاغ والترصد الوبائى".

وأضح رئيس الهيئة، أن البرنامج استهدف تدريب كوادر الأطباء البيطريين من دولة ليبيا الشقيقة ورفع كفاءتهم في مجالات الوبائيات والترصد للامراض والصحة الحيوانيه والتصدى للامراض الحيوانيه العابره للحدود وكذلك سياسات واجراءات الحجر البيطري والذى يهدف فى النهايه الى التصدى للامراض الحيوانيه والتى لها اثر مباشر على الصحه العامه والاقتصاد فى كلا البلدين.

وأشار إلى أنه تم وضع تصور لمجالات التعاون المستقبلى بين البلدين فى مجال الترصد والمكافحة للامراض العابرة للحدود، كذلك اشتمل البرنامج على جوانب نظرية وورش عمل بجانب تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية وذلك لتبادل الخبرات بين الدولتين الشقيقتين.