البنتاجون يتلقى طلب مساعدة جديدا من حرس الحدود

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أعلن البنتاجون، اليوم الجمعة، أنه تلقى طلبا جديدا من وزارة الأمن الداخلي لمساعدة حرس الحدود في مواجهة وصول المهاجرين.

وقال مسؤول في البنتاجون، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة: "تلقينا اليوم طلب مساعدة جديدا من وزارة الأمن الداخلي".

ولفت المسؤول إلى أن الوزارة تطلب قدرات لتنفيذ مهمة محددة، وأن وزارة الدفاع ستحدد حجم العديد والعتاد الضروريين لإتمام هذه المهمة.

وتم نشر نحو 5600 جندي على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك دعما لحرس الحدود.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق نشر هؤلاء الجنود قبل انتخابات منتصف الولاية في السادس من نوفمبر بهدف احتواء وصول آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى.

وكان مقررا أن ينتهي هذا الانتشار منتصف ديسمبر، لكن وزارة الأمن الداخلي طلبت من البنتاجون تمديده حتى يناير في ضوء "تهديد مستمر" على الحدود.