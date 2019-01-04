دبلوماسي روسي: حافظنا على علاقتنا الأوروبية «دون تقديم تنازلات»

اعتبر مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، أن بين الإنجازات الدبلوماسية المحققة العام الماضي الحفاظ على علاقات روسيا والاتحاد الأوروبي "دون أي تنازل مبدئي من موسكو".

وقال تشيجوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، "تمكنا في العام الماضي منع هدم كل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي رغم الجهود المبذولة لذلك، دون تقديم أي تنازلات في المواقف المبدئية الروسية".

وأضاف أن موسكو تمكنت من المحافظة على الحوار السياسي وتنشيطه، وأبدت تعاونا مقبولا على الساحة الدولية. "لكن الاتحاد الأوروبي، لم يتبنّ موقفا متجانسا تجاهنا، وحتى لدى معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وعن خط ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا (السيل الشمالي-2)، قال تشيجوف إنه لا يرى أي سبب للقلق على مصير هذا الخط رغم استمرار الضغوط لتعطيله.

وأشار إلى أن هناك دوافع مختلفة لدى معارضي الخط، فبعض القادة في الاتحاد الأوروبي يتمسكون بما يعتبرونه مصلحة وطنية لبلادهم، وبعضهم الآخر يخضع للضغوط الأمريكية .