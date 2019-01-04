مجلس النواب الأمريكي يقر مشروعات قوانين لإعادة فتح مؤسسات الحكومة

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أقر المشرعون الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي أمس الخميس، حزمة من مشاريع القوانين لإعادة فتح ما يقرب من ربع مؤسسات الحكومة الأمريكية المغلقة.

وأقر مجلس النواب، الذي تترأسه حاليا نانسي بيلوسي، ستة مشاريع قوانين لتمويل الحكومة لعام 2019 ومشروع قانون إضافي لتمويل وزارة الأمن الداخلي حتى الثامن من شباط/فبراير.

ولم يتضح ما إذا كان مجلس الشيوخ سينظر في التشريع.

وكان البيت الأبيض قد هدد بالفعل باستخدام حق النقض (فيتو) ضد مشاريع القوانين التي لا تتضمن تمويلا للجدار الحدودي الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب على حدود بلاده مع المكسيك.