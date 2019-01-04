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«السمان والخريف».. ندوة بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 4 يناير 2019 - 12:14 ص | آخر تحديث : الجمعة 4 يناير 2019 - 12:14 ص

نظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية مساء أمس الخميس، ندوة لمناقشة رواية نجيب محفوظ (السمان والخريف)، على هامش ورشة الكتابة الابداعية "الحبكة ،السرد ،الوصف، الحوار"، والمقامة ضمن فعاليات مبادرة الاسكندرية لتنشيط الكتابة الإبداعية (أكوا).

شارك في الندوة الدكتورة فايزة صقر، والدكتورة سحر شريف، والدكتورة ندى يسرى، والدكتور محمد عبدالحميد، وأحمد فضل شبلول، وأحمد بسيوني، وعدد من الأدباء والمثقفين و المهتمين بالحركة الثقافية والأدبية والإبداعية فى الاسكندرية.

تجدر الاشارة إلى أن مبادرة (أكوا) هي خطوة مهمة لتفعيل دور الأدباء فى توجيه العقول نحو فكر هادف وثقافة واعية، وهي تعني بجميع الأدباء، وبخاصة الجدد منهم، وتسعى لتحقيق أهدافها من خلال إقامة ورش للكتابة الإبداعية، وعقد ندوات ومسابقات أدبية.

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