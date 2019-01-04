الأهلي يصطدم بـ بيراميدز في الظهور الأول لـ لاسارتي والصفقات الجديدة في الفريقين

حامل اللقب يبحث استعادة الانتصارات وإيقاف المنافس بعد عودة سليمان وانضمام محمد محمود

المكافآت طموح ابناء حسام حسن .. كينو يسعى لاستعادة بريقه .. القاطرة البشرية سيفونتي يأمل تسجيله اولى اهدافه

يخوض الأهلي مواجهة صعبة في السادسة مساء اليوم ، عندما يصطدم بفريق بيراميدز باستاد الدفاع الجوي ، في أقوى لقاءات الدوري حتى الآن ، والمباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للمسابقة .

الفريقان يدخلان اللقاء ، وشعارهما النقاط الثلاث ، ففريق الأهلي يبحث عن العودة للدخول في سباق منافسات الدوري ، من أجل الحفاظ عن اللقب ، بينما يسعى بيراميدز لحصد الفوز من أجل مواصلة مطاردة الزمالك المتصدر والضغط عليه قبل مباراتهما المقبلة يوم 24 يناير الجاري .

يدخل الأهلي اللقاء ، تحت القيادة الفنية للأوروجواياني مارتن لاسارتي ، الذي تعد المباراة الأولى له مع القلعة الحمراء ، ويسعى لوضع بصمته على الفريق في مواجهة بيراميدز الساعي للفوز أيضا ، ورغم أن الفريق الأحمر ، ليس في أفضل أحواله فنيًا، بعدما تعادل بصعوبة أمام الداخلية في الجولة الماضية ، بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية مع محمد يوسف ، ويملك الأهلي 24 نقطة من 12 مباراة فقط بسبب المباريات المؤجلة ، حقق الفوز في 7 وتعادل 3 مباريات وخسر اثنتين أمام كلا من الاتحاد السكندري والمقاولون العرب ، ويعيش الأهلي فترة صعبة بسبب الإصابات الكثيرة بعد إصابة كل من حسام عاشور وأحمد فتحي وسعد سمير، وصلاح محسن، ومحمد نجيب ، في الوقت الذي عاد للمشاركة على معلول من تماثله للشفاء من الاصابة الطويلة التي حرمته من التواجد في المباريات الهامة .

كان مارتن لاسارتى، قد ركز على اللاعبين المتوقع الدفع بهم فى مباراة بيراميدز ، من بينهم رمضان صبحى القادم على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد الإنجليزى، بالإضافة إلى الانجولي جيرالدو القادم من أول أغسطس، ومحمود وحيد القادم من مصر للمقاصة ومحمد محمود المنضم من وادي دجلة ، والاخير تبدو حظوظه قوية في المشاركة اساسيا .

ويبحث لاسارتي ، عن تقديم نفسه بقوة للجماهير الحمراء في أولي مبارياته علي حساب بيراميدز ، خاصة وان ستكون بداية العلاقة الطيبة مع الجماهير .

ويعتمد لاسارتي ، علي العائد من الإصابة وليد سليمان الذي يرفع راية القلعة الحمراء على الرغم من وصوله إلى عمر الـ33 لكنه مازال يؤدي بشكل جيد ولياقة جيدًا بالنسبة لسنه الحالي، كما سيكون الثنائي وليد أزارو وعلي معلول، دورا كبيرا في اللقاء ، بجانب ناصر ماهر صانع الألعاب الواعد لدى النادي الأهلي، والحالة الجيدة التي يعيش بها أحمد الشيخ وكريم نيدفيد وسط الإصابات التي يعاني منها الفريق .

في المقابل ، يدخل بيراميدز وصيف الدوري حاليًا، اللقاء وشعاره النقاط الثلاث ، بغض النظر عن اسم حامل اللقب ، متسلحا بالمكافآت الكبيرة التي تعد الأكبر في حال تحقيق الفوز على الأهلي، ويعيش الفريق صاحب المركز الثاني والذي يقوده حسام حسن حالة معنوية جيدة حيث أنه يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة بالإضافة إلى التدعيمات القوية الأخيرة للفريق، ولم يتذوق طعم الهزيمة خلال الـ15 مباراة التي خاضها في الدوري، سوى في مباراة وحيدة كانت في أكتوبر الماضي، بقيادة لافولبي الذي جاء خلفًا للبرازيلي فالنتيم مدرب الفريق السابق قبل أن يرحل أيضًا في بداية الدوري، وخسر الفريق أمام الإسماعيلي بهدفين دون رد في الأسبوع الحادي عشر من الدوري.

وفاز بيراميدز في 8 مباريات حتى الآن وتعادل في 6، وخسر مباراة وحيدة فقط، وتعادل بيراميدز في مباراته الأخيرة أمام نادي إنبي بهدف لكل من الفريقين ، ويعتمد الفريق ، على جهود البرازيلي كينو ، الذي يعد أفضل لاعب أجنبي جاء للدوري ، لما يملكه من مهارات كبيرة جدًا وإمكانيات كبيرة بالإضافة للتمريرات ساحرة لفريقه وأنقذ فريقه في كثير من المباريات من الهزيمة، حيث سجل 8 أهداف حتى الآن وصنع 5 اخري ، كما يعد محمد مجدي قفشة أبرز لاعبي بيراميدز لما يملكه من رؤية جيدة للملعب و تمريرات حاسمة لزملائه بالفريق وتحركات مميزة.

ومن المتوقع أن يشارك الإكوادوري جون سيفونتي ، الدبابة البشرية كما يلقب، وماكينة أهداف حيث نجح في تسجيل 37 هدفا مع نادي يونيفرسيداد الإكوادوري خلال 42 مباراة، ليحتل صدارة الهدافين ، كما سيكون للبوركيني إيريك تراوري القادم من مصر للمقاصة دورا كبيرا خلال اللقاء .

في الوقت الذي تأكد غياب المهاجم عمرو مرعي ، نظرا لأداء الخدمة العسكرية ، خاصة وأنه مطلوب ومن المتوقع ان يتم اعارته لنادي طلائع الجيش خلال الفترة المقبلة .

وسيدير اللقاء ، طاقم تحكيم من صربيا بقيادة دانيلو جروجيتش ويعاونه ميلوفان ريستيتش وداليبور جورجفيتش والحكم الرابع نيناد جوكيتش .