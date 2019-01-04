هاردن يمنح روكتس الفوز على وريورز في دوري كرة السلة الأمريكي

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أحرز المذهل جيمس هاردن رمية ثلاثية قبل ثانية واحدة من نهاية الوقت الإضافي ليمنح هيوستون روكتس الفوز 135-134 على جولدن ستيت وريورز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الخميس.

جيمس هاردن لاعب روكتس خلال مباراة لفريقه بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أول يناير كانون الثاني 2018 - صورة لرويترز من خدمة يو اس ايه توداي سبورتس

وواصل هاردن تحقيق الأرقام القياسية إذ أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ البطولة الذي يحرز 35 نقطة على الأقل ويقدم لزملائه خمس تمريرات حاسمة على الأقل في تسع مباريات متتالية.

وسجل هاردن 30 نقطة على الأقل للمباراة 11 على التوالي ليقود روكتس إلى الفوز 11 في آخر 12 مباراة والحفاظ على المركز الرابع في القسم الغربي رغم البداية السيئة هذا الموسم.

وبعد الانتصار السادس على التوالي رفع روكتس رصيده إلى 22 فوزا و15 هزيمة.

وأنهى هاردن المباراة محققا ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثالثة على التوالي إذ سجل 44 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة بالإضافة إلى 15 تمريرة حاسمة.

وجاء انتصار روكتس رغم غياب المخضرمين كريس بول وإيريك جوردون.

وفشل وريورز حامل اللقب في آخر موسمين في الحفاظ على تقدمه بفارق 20 نقطة في بداية الربع الثالث وسقط أمام انتفاضة ضيفه عندما أحرز هاردن رمية ثلاثية قبل 51.4 ثانية من النهاية ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وتأخر روكتس 134-132 قبل 23.1 ثانية من نهاية الوقت الإضافي وبدا أن الهزيمة ستكون قاسية بعدما أظهرت الإعادة التلفزيونية أن كيفن دورانت مرر الكرة التي أحرز منها كلاي طومسون نقطتي التقدم وقدميه تلمسان الأرض خارج الملعب.

لكن هاردن تحمل مسؤولية آخر رمية لروكتس في المباراة ونجح في تسجيل رمية ثلاثية رغم وجود طومسون ودريموند جرين للدفاع ضده.

وأنهى هاردن الوقت الإضافي مسجلا 11 من 16 نقطة لروكتس ليمنحه فوزه الثاني في مواجهتين ضد وريورز هذا الموسم.

وأجاب هاردن في مقابلة بجانب الملعب بعد المباراة عند سؤاله كيف نفذ الرمية الأخيرة ”في كل مرة تسألون هذا السؤال ستكون الإجابة هي العمل.

”لا أتوقف عن المحاولة وحتى عندما أهدر العديد من المحاولات أكون في حالة جيدة“.

وبدأ هيوستون، الذي خسر أمام وريورز في نهائي القسم الغربي في الموسم الماضي، هذا الموسم بفوز واحد في ست مباريات لكنه انتفض بثمانية انتصارات في عشر مواجهات.

وتعثر مرة أخرى بأربع خسائر متتالية وسبع في تسع مباريات قبل أن يبدأ سلسلة نتائجه الرائعة الحالية.

وأضاف هاردن ”علينا مواصلة التقدم وحتى مجموعة اللاعبين الشبان يقدمون أداء رائعا“.

وتابع ”أخيرا بدأنا في قلب الموسم لأننا أصبحنا أكثر شراسة وحيوية من الناحية البدنية رغم غياب إيريك وبول“.

وتصدر ستيفن كوري قائمة مسجلي وريورز برصيد 35 نقطة وتبعه طومسون ودورانت ولكل منهما 26 نقطة.

وتراجع وريورز إلى المركز الثالث في الغرب بعدما تلقى الهزيمة 14 في 39 مباراة.

* عودة محبطة

وحقق ديمار ديروزان ثلاثة أرقام مزدوجة لأول مرة في مسيرته ليقود سان أنطونيو سبيرز للفوز 125-107 على فريقه القديم تورونتو رابتورز.

وشهدت المباراة عودة كواي ليونارد إلى سان أنطونيو لأول مرة منذ رحيله مع داني جرين في صفقة تبادلية انتقل فيها ديروزان إلى سبيرز.

وتباين استقبال جماهير سبيرز للاعبين السابقين عند الإعلان عن تشكيلة المباراة إذ تلقى جرين تحية حارة فيما أطلقت صيحات الاستهجان ضد ليونارد.

وقال جريج بوبوفيتش مدرب سبيرز عن استقبال ليونارد ”أشعر بحالة سيئة حقا. كواي لاعب رائع وكلنا نتخذ قرارات في حياتنا وماذا سنفعل في المستقبل وهو ما فعله مثل أي شخص آخر. لذا أنا أشعر بسوء تجاه ما حدث حقا“.

ودخل ليونارد في جدال مع إدارة سبيرز في الموسم الماضي بسبب أسلوب التعافي من إصابة وإعداده للعودة للمباريات قبل أن يتقدم بطلب للرحيل عن الفريق.

وحاول سان أنطونيو الحفاظ على لاعبه وعرض عليه عقدا جديدا هو الأكبر في تاريخ الفريق براتب يصل إلى 219 مليون دولار لمدة خمسة مواسم لكنه رفض ليرحل في صفقة تبادلية إلى رابتورز.

وأحرز ديروزان 21 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة فيما أضاف زميله لاماركوس ألدريدج 23 نقطة.

وسيطر سبيرز على المباراة تماما ووصل الفارق إلى 28 نقطة في الربع الثالث قبل أن يقلص رابتورز الفارق في الدقائق الأخيرة.

ووضح تأثر رابتورز بغياب صانع اللعب كايل لوري بسبب إصابة في الظهر واكتفى ليونارد بتسجيل 21 نقطة.

ولعب لوري مباراة واحدة من آخر تسع لرابتورز وانتصر الفريق في خمس من تلك المباريات.

وعزز سبيرز مكانه في المركز السابع في القسم الغربي برصيد 22 فوزا و17 هزيمة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي والسابع في آخر عشر مباريات.

وبعد خسارته للمرة الخامسة في آخر عشر مباريات ما زال رابتورز في المركز الثاني في القسم الشرقي خلف ميلووكي باكس برصيد 28 انتصارا و12 هزيمة.

وحافظ سبيرز على سجله الخالي من الهزيمة على أرضه أمام رابتورز منذ 28 ديسمبر كانون الأول 2007.

ويحل سبيرز ضيفا على تورونتو يوم 22 فبراير شباط في المواجهة الثانية بينهما هذا الموسم.

وحافظ دنفر ناجتس على صدارة القسم الغربي بعد تغلبه 117-113 على سكرامنتو كينجز.

ورفع ناجتس رصيده إلى 25 فوزا في 36 مباراة بعدما انتصر للمرة الرابعة على التوالي.

وهذه هي الهزيمة الثالثة على التوالي لكينجز صاحب المركز التاسع في الغرب برصيد 19 فوزا و19 هزيمة.