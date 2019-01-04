وزير الداخلية اللبناني: بلدنا من أكثر دول المنطقة والعالم أمنا واستقرارا

قال وزير الداخلية اللبناني نُهاد المشنوق إن لبنان من أكثر الدول أمنا ليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإنما في العالم بأكمله، مشددا على نجاح "الدور الأساسي والاستراتيجي" الذي اضطلعت به الأجهزة الأمنية اللبنانية في حفظ الأمن في البلاد خلال فترة الأعياد وطوال السنة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الداخلية، اليوم، إلى جهازي قوى الأمن الداخلي والأمن العام، مهنئا قيادات الجهازين بنجاح الإجراءات الأمنية التي اتُخذت في سبيل حفظ الأمن والاستقرار خلال فترة الأعياد ورأس السنة.

وأشار الوزير المشنوق إلى أن التقارير الأمنية التي وردت إليه في شأن الحالة والأوضاع الأمنية تمثل نجاحا كبيرا ومحل فخر لجهود تأمين البلاد التي قامت بها أجهزة الأمن.