شدد حسام البدري، رئيس جهاز العمل بنادي بيراميدز على قوة وتاريخ النادي الأهلي العريق، مؤكدًا أنه سيعود لحالته الطبيعية وأفضل خلال الفترة المقبلة.

وقال البدري في تصريحاته لقناة أون سبورت :"الاهلي نادي عظيم، سيعود أفضل من الماضي بكل تأكيد، وأموره ستتحسن بشكل كبير"، مُضيفًا :"هناك أشخاص مسئولين عن النادي الأهلي وجميعهم على قدر كبير من الكفاءة".

وأضاف :"لابد أن يكون هناك تركيز في عدة أمور، الكم الكبير الموجود في صفوف الفريق حاليًا ستأثر عليه بشكل سلبي، لابد أن يحدث «فلترة» للعدد الموجود حاليًا في الفريق".

وأتم حسام البدري تصريحاته قائلًا :"كل شيء تعلمته من النادي الأهلي، وكل ما وصلت إليه في مسيرتي بفضل النادي الأهلي، وتعملت منها أنه عندما أكون في موجود في منصب بأحد الأماكن يجب أن أخلص له، حبي وعشقي للنادي الأهلي، هذا شئ ثابت ولا يستطيع أحد أن يزايد عليه".

يُذكر أن نادي بيراميدز تغلب على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اُقيمت على ملعب الدفاع الجوي والمؤجلة من الأسبوع الثامن.