الجراح المصري الذي نجح في ترتيب الأمعاء الدقيقة لطبيبة بنجلاديشية: مصر تجري في عروقنا

قال الدكتور كريم أبو المجد، رئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء بمستشفى كليفلاند الأمريكية، والذي نجح في إعادة ترتيب الأمعاء الدقيقة لطبيبة بنجلاديشية: «مصر تجري في عروقنا، وتسير في طريق التقدم بمجهوداتنا كأفراد في الداخل والخارج، حتى يكون لها علامة بارزة وخاصة في الطب».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الجمعة، أن «مصر لها ضريبة لا بد لنا أن ندفعها، ولا يمكن لها أن تتقدم بدون هذا التفكير»، موضحًا أن مصر تستحق كل مجهودات أبنائها المبذولة من أجل تحقيق التقدم على كافة المستويات.

ووجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، متابعًا: «أسعدني التفكير المصري بطريقته الجديدة عبر القيادات الحالية».

وعقب أنه تمكن من التوصل إلى طريقة جديدة لمعالجة العيبوب الخلقية التي يولد بها الأشخاص، في ترتيب وتنظيم الأمعاء الدقيقة، خلال الـ 10 سنوات الماضية، مضيفًا أن العملية استغرقت حوالي 6 ساعات.

وذكر أن هذه العملية تجرى لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، مردفًا: «في أمريكا يتوافد علي المرضى من أنحاء العالم لإجراء هذه العملية، لأنني لم أنشرها حتى هذه اللحظة».