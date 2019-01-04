حريق «محدود» في «عربة قطارات» داخل مخزن بالإسكندرية

تمكنت 3 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، من السيطرة على حريق شبَ، اليوم الجمعة، في سقف عربة قطارات واحدة كانت مرابطة داخل مخزن للقطارات تابع لهيئة سكك حديد مصر، وسط الإسكندرية، دون وقوع خسائر بشرية، وذلك وفقًا للعميد جمال يس مدير الحماية المدنية، للشروق.

وكان مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة؛ يفيد نشوب الحريق في العربة، حيث تم الدفع بقوات من إدارة المدنية وتم إخماده النيران وتبريد أثارها.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وذلك عقب انتقال الأدلة الجنائية إلى موقع الحريق «المحدود» لتحديد أسبابه، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق، حيث لم تتأثر حركة القطارات.