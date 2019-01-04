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مقتل 19 شخصا في هجوم لمتمردين بدولة جنوب السودان

جوبا - د ب أ
نشر فى : الجمعة 4 يناير 2019 - 4:32 م | آخر تحديث : الجمعة 4 يناير 2019 - 4:32 م

ذكر متحدث عسكري، اليوم الجمعة، أن قوات موالية لأحد جنرالات المتمردين في جنوب السودان قتلت 19 شخصا، على الأقل، في ضواحي مدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.

وهاجمت الجماعة المتمردة المعروفة باسم "جبهة الإنقاذ الوطني" بقيادة الجنرال توماس سيريلو، منطقة جوروم، التي تقع على مسافة 25 كيلومترا غرب جوبا صباح، أمس الأول الأربعاء.

وقال الميجور جنرال لول رواي كوانج إن تسعة أشخاص أصيبوا أو نُقلوا إلى مستشفى عسكري في العاصمة.

وأضاف: "نشعر بحزن شديد لمقتل 19 مدنيا على يد المتمردين".

ودعا المتحدث "آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية في (دولة) جنوب السودان"، وهي هيئة محايدة لديها تفويض بمراقبة تسوية الصراع في الجنوب، إلى التحقيق في الحادث.


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