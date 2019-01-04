السعيد أساسيًا مع بيراميدز أمام الأهلي

أعلن حسان حسن المدير الفني لنادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز، و التي ستُقام على ملعب الدفاع الجوي.

وشهد التشكيل وجود عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الجديد، والذي أعلن النادي عن انضمامه صباح اليوم قادمًا من أهلي جدة في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع النادي السعودي.

وجاء تشكيل بيراميدز مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور – علي جبر – رجب بكار – محمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – محمد فاروق – عبدالله السعيد

خط الهجوم: جون سيفوينتي – ماركوس دا سيلفا كينو – إيريك تراوري