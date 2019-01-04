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ترامب: انتخاب نانسي بيلوسي رئيسا لـ«النواب الأمريكي» «إنجاز كبير للغاية»

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 4 يناير 2019 - 12:18 ص | آخر تحديث : الجمعة 4 يناير 2019 - 12:18 ص

هنّأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، الديمقراطية نانسي بيلوسي على انتخابها رئيساً لمجلس النواب الأمريكي واصفاً ذلك بأنه "إنجاز كبير للغاية".

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم عن ترامب قوله "من المتوقع أننا سنعمل سوياً وسنقوم بإنجاز الكثير من الأشياء، مثل البنى التحتية وغير ذلك الكثير".

وأضاف ترامب "أعتقد أن الأمر سينجح، فالمسألة ستكون مختلفة قليلاً عما يظنه الكثير من الناس".

يأتي ذلك في حديث مفاجيء للرئيس ترامب في البيت الأبيض في ظل الجدل الدائر حول الخلاف مع الديمقراطيين على مشروع الجدار مع المكسيك.


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