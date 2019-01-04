455 بريطانيا تقدموا للحصول على الطلاق خلال الكريسماس

في ليلة العام الجديد، وسط كل الاحتفالات والطموحات باستقبال سنة جديدة، الأجواء ليست مبهجة في كل مكان.

مع الاحتفالات التي تسود العالم بالكريسماس، شهدت المملكة المتحدة تقدم 455 شخصًا بطلبات لتوقيع الطلاق عبر النظام الإلكتروني الذي طرحته الحكومة البريطانية حتى تتيح للأزواج الراغبين في الانفصال إنهاء الإجراءات عبر الإنترنت، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «MIRROR» البريطانية.

وبموجب هذا النظام الجديد، يمكن للأزواج إكمال عملية الطلاق بأكملها عبر الإنترنت، من خلال ملء الطلبات وتحميل المستندات المطلوبة ودفع الرسوم إلكترونيا دون إرسال أي أوراق على الإطلاق إلى المحكمة.

ومن جانبها، قالت وزيرة العدل البريطانية، لوسي فريزر، إن هذه الخدمات عبر الإنترنت تحدث فرقًا بالفعل للأشخاص الذين يستخدمون نظام العدالة، متابعة أن هذه المنظومة تلقت أكثر من 23 ألف طلب طلاق منذ طرح البرنامج في إنجلترا وويلز في أبريل 2018.

وأضافت وزيرة العدل البريطانية، أن هذه الخدمات لا تحل محل التطبيقات الورقية القائمة، ولكنها توفر طريقة أسرع وأسهل لكثير من المواطنين، مستطردة أنه «أمر مشجع أن نرى الناس يقولون إن هذه الخدمات تعمل بشكل جيد بالنسبة لهم وأنها ملائمة لحياتهم المزدحمة».

وفضلاً عن الطلاق، تم استقبال 39.250 ألف مطالبة من مطالبات الأموال المدنية، و7.767 آلاف طلب لمراجعة الوصايا، و3.358 آلاف نداء دفع استقلال شخصي و1431 دعوى في قضايا التهرب من الأجرة، بالإضافة إلى 81 ألف طلب آخر عبر الإنترنت فيما يتعلق بجرائم السيارات منخفضة المستوى عبر خدمة تم تقديمها في عام 2014.