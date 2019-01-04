وصول عاطلين ومحتجين إلى العاصمة التونسية بعد السير مسافة 350كيلومترا

وصل محتجون عاطلون، اليوم الجمعة، إلى العاصمة تونس بعد أن قطعوا مسافة نحو 350 كيلومترا سيرا على الأقدام للمطالبة بحقهم في العمل اثر نجاحهم في اختبارات توظيف منذ أكثر من عام.

وانطلق المحتجون، البالغ عددهم بضع عشرات، من مدينة المكناسي التابعة لولاية سيدي بوزيد أول أمس الاربعاء ووصلوا اليوم إلى مقر وزارة الصناعة والطاقة حيث بدأوا اعتصاما مفتوحا وسط حضور لقوات الأمن.

كان المحتجون قد وقعوا عقود عمل منذ 17 ديسمبر عام 2017، اثر نجاحهم في اختبار توظيف بمنجم لإنتاج الفوسفات في المكناسي لكنهم لم يباشروا عملهم حتى اليوم ولم يتم تفعيل قرار انتدابهم.

ورفع المعتصمون لافتات من بينها "التشغيل استحقاق"، "خدمني (شغلني) خلصني أو أسجني"، "كفى مماطلة.. وعود.. تسويف".

وقال المحتجون إنهم سيظلون في اعتصامهم أمام مقر الوزارة إلى حين تفعيل قرارات انتدابهم.