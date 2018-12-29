بنك مصر: نشارك في مشروعات عدة تخدم فكرة الحياة الكريمة للمواطن

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك له باع طويل في العمل المدني بالتعاون مع الوزارات والجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى إنفاق البنك مبالغ كبيرة في مجالات عدة.

وأضاف في لقاء مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «حياة كريمة»، والتي أطلقها أمس، ستساهم في تعميق التعاون والتنسيق بين الجمعيات المختلفة والوصول لعدد أكبر من القرى الأكثر احتياجًا، بعد أن كان العمل قابل للتكرار أو استهداف قرى بعينها وإهمال أخرى.

وأشار إلى عمل البنك في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره مجالًا لدى البنك خبرات فيه، موضحًا أنه منح قروضًا لعدد من أصحاب المشروعات الصغيرة بالتعاون مع جمعيتي الأورمان ومصر الخير.

وذكر أن البنك أنفق 500 مليون جنيه في مجال التعليم، لدعم البحث العلمي والبعثات بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتخطيط، و300 مليون جنيه، لبناء مستشفى السرطان بالصعيد بالتعاون مع وزارة الصحة، و25 مليون جنيه لفرش وتجهيز مدينة الأسمرات و300 مليون بمشروع بشائر الخير 3 وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس الأربعاء، دعوة إلى مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما، والتنسيق المُشترك؛ لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.