موجة شديدة الحرارة وحرائق غابات تهدد بلدات أسترالية

شهدت الكثير من المناطق في جنوب شرق أستراليا، اليوم الجمعة، ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية، فيما تعرضت العديد من البلدات لحرائق غابات خارج نطاق السيطرة.

وتم إجلاء حوالي 600 شخص من بلدات قريبة من متنزه وطني في ولاية "تاسمانيا" بسبب حريق هائل، بينما تعاملت خدمات الطوارئ في ولاية "فيكتوريا" مع العديد من حرائق الغابات الصغيرة.

وأصدرت سلطات الطوارئ في "تاسمانيا" تحذيرات لسكان بلدات "مايدينا" و"تينا" ومتنزه "ماونت فيلد" الوطني من الدخان والرماد المتساقط.

وغطى دخان بلون برتقالي وأسود مدينة هوبارت، عاصمة الولاية، بسبب حرائق الغابات، على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال شرقي المدينة، حيث لجأ الكثيرون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل صور عن المشهد "المروع".

وحدث الأسبوع الماضي أن دمرت حرائق الغابات الناجمة عن صواعق البرق في منطقة "التراث العالمي البرية" بتاسمانيا، وهي منطقة سياحية مشهورة، أكثر من 8800 هكتار من الأراضي.

وفي "فيكتوريا"، أصدرت السلطات تحذيرا طارئا حيث لم يتمكن عمال الاطفاء من إخماد حريق خرج عن نطاق السيطرة في منطقة روسيدال، جنوب شرقي البلاد، بسبب الرياح القوية.

وارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير في أنحاء الولاية اليوم الجمعة، والذي يتوقع أن يكون أحد أكثر الأيام حرارة خلال ثلاث سنوات.

وشهدت مدينة "ملبورن"، عاصمة ولاية "فيكتوريا" وثاني أكبر مدينة في استراليا، درجات حرارة تجاوزت 42 درجة مئوية بعد ظهر اليوم، بالتوقيت المحلي.