القائم ينقذ بيراميدز من الهدف الثاني بصاروخية من معلول

أنقذ قائم أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز من الهدف الثاني للنادي الأهلي بعد تصويبة صاروخية من على معلول، الظهير الأيسر لأبناء المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي.

وتحصل النادي الأهلي على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء فريق بيراميدز في الدقيقة 49 بعد لمسة يد على اللاعب دونجا، ليتصدى لها علي معول ويصوبها بقوة إلا إنها ارتطمت بقائم الحارس أحمد الشناوي وارتدت إلى الملعب.

ويستضيف نادي بيراميدز مساء اليوم الجمعة على ملعب الدفاع الجوي النادي الأهلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن، حيث تشير النتيجة لتعادل الفريقين بهدف.