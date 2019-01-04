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مركز نورس الثقافي بالمنصورة يستضيف عمر طاهر لتوقيع «كحل وحبهان»

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 4 يناير 2019 - 11:20 م | آخر تحديث : الجمعة 4 يناير 2019 - 11:22 م

ينظم مركز نورس الثقافي بالمنصورة، حفل توقيع ومناقشة رواية «كحل وحبهان» للكاتب والشاعر عمر طاهر، والتي تعد أولى رواياته، عن «دار الكرمة»، ويدير الحوار الكاتب محمد هشام عبيه.

وتقام الندوة في نادي الحوار، بقاعة المؤتمرات، السبت الموافق 12 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.

ونوّه المركز أن الحضور مجاني بشرط التسجيل المسبق عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع فيسبوك.

جدير بالذكر أن الكاتب عمر طاهر، صدر له عدة كتب منها «المواصلات» و«صنايعية مصر» و«كتاب الأغاني» ، ومجموعة من الدوواين الشعرية منها «مشوار لحد الحيطة» و«قهوة وشيكولاتة».

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