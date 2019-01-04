رئيس حزب حركة البناء الوطني الجزائري يدعو لتعميق المصالحة الوطنية بالبلاد

دعا عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني الجزائري إلى تعميق المصالحة الوطنية التي أتى بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ضمانا لمصلحة الوطن ، مؤكدا أن الجزائر هي المكسب الأكبر.

وقال بن قرينة، في تصريحات اليوم، إن مبادرة "الجزائر للجميع" تستهدف الحفاظ على أمن و استقرار البلاد ، مشيرا إلى أن حزبه مستمر في عرض هذه المبادرة التي أطلقها منذ 9 أشهر، والتي تسعى من خلالها إلى حماية البلاد من الأخطار المتعددة التي تهددها.

وأضاف أن المبادرة تسعى لإيجاد القواسم المشتركة بين كل المكونات السياسية والشعب والنخب والدعوة لحوار بين الجميع لبناء شراكات حقيقية لحماية الوطن ومؤسسات الدولة، مشيدا بأداء المؤسسة العسكرية الجزائرية التي تسهر على حماية الحدود من التهديدات المحدقة بالوطن ودعا الوقوف إلى جانبها.

وطالب بالاستعداد لأي استحقاق انتخابي موجها النداء لأبناء حزبه من أجل إعانة أي جزائري يبحث عن السلم ويحافظ على مكسبي الأمن والاستقرار، مؤكدا أن سيكون ضد كل من يريد تمزيق النسيج الاجتماعي للوطن.