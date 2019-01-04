إضراب محدود في لبنان للمطالبة بتشكيل الحكومة الجديدة

توقف العمل، اليوم الجمعة، في أغلب الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة بمختلف المناطق اللبنانية؛ تنفيذاً للإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام للمطالبة بتشكيل الحكومة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "تنفيذًا لقرار الاتحاد العمالي العام الإضراب اليوم وملازمة المنازل، توقف العمل في أغلب الادارات التابعة للمصالح العامة والمؤسسات الخاصة".

كان الاتحاد العمالي العام، دعا قبل يومين إلى الإضراب؛ لإطلاق صرخة بعنوان "تشكيل حكومة" لإنقاذ الشعب اللبناني الذي لا يجد سلطة تنفيذية لعرض شكواه الاجتماعية والمعيشية.

ودعا رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، إلى إضراب عام سلمي وحذر من تنظيم مسيرات في الشوارع؛ خوفًا من اندلاع أعمال عنف، موضحًاً إن إضراب اليوم، يرمي إلى الضغط على المسؤولين.

وقال شهود عيان إن الكثير من المؤسسات عبر البلاد لم تستجب للدعوة للإضراب، في حين أن بعض المؤسسات لم تضرب سوى ساعة عن العمل.

والتزم العاملون في شركة كهرباء لبنان، بالإضراب لـ 24 ساعة، وتوقف الموظفون في المستشفيات الحكومية والمطار الدولي ببيروت عن العمل لمدة ساعة تضامنًا مع الدعوة.

ولم تغلق المتاجر والمطاعم في شارع الحمرا الراقي أبوابها، وقال أبو أحمد، صاحب أحد المتاجر في الشارع، "إن الإضراب سوف يجعلنا نخسرأموالًا ولن يساعدنا".

وأوضح أمين صندوق الاتحاد العمالي العام في الشمال، شادي السيد، أن "الإضراب خطوة أولى، وسيقوم الاتحاد بالتصعيد حال عدم تشكيل حكومة، مطالبًا السياسيين تحمل مسؤولياتهم والابتعاد عن المحاصصة وخدمة الشعب اللبناني".

الجدير بالذكر، أن وسائل إعلام ذكرت، أن الجهات الحكومية حذرت موظفيها من المشاركة في الإضراب، وكان مئات اللبنانيين تظاهروا الشهر الماضي وسط بيروت، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضًا للواقع السياسي.

يذكر أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، كان كلّف الرئيس الحريري، بتشكيل حكومة جديدة في 24 مايو الماضي، ولكن لم يتم تشكيلها حتى الآن بسبب صراعات سياسية.