العراق يعلن التزامه بقرار «أوبك» وشركائها بخفض الإنتاج

أعلن العراق، اليوم الجمعة، الالتزام "الكامل" بقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وشركائها لخفض الانتاج و"الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول من يناير الحالي".

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، ثامر الغضبان، في تصريح صحفي "إن الوزارة اتخذت إجراءات تطبيق خفض الإنتاج بنسبة 3 % التي تشكل قرابة 140 ألف برميل في اليوم من مجمل إنتاج العراق، بحسب النسبة المقررة لاتفاق الدول المنتجة من أعضاء منظمة /أوبك/ وشركائها الذي تم اتخاذه في الاجتماع الذي عقد في فيينا الشهر الماضي ونص على تخفيض قدره 1200 مليون برميل يوميا، منها 800 ألف برميل في اليوم هي نسبة الدول الأعضاء في منظمة أوبك و400 ألف برميل في اليوم نسبة الدول المنتجة من خارجها".

وأعرب الوزير العراقي، عن الأمل في تحقيق الأهداف المخطط لها من خلال هذا الاتفاق، وبما يدعم أسعار النفط ويعيد الاستقرار للسوق النفطية العالمية وأن العراق لعب دوراً مهماً مع المنتجين الآخرين في التوصل الى هذا الاتفاق، حرصاً منه على إيجاد حلول منطقية وواقعية لمواجهة تحديات السوق النفطية العالمية والسيطرة على تخمة المعروض النفطي والعمل على إعادة التوازن بين العرض والطلب، وهذا يؤدي بدوره الى دعم أسعار النفط وأن اللجنة الوزارية المنبثقة عن اجتماع منظمة أوبك وشركائها سوف تتابع وتراقب تطورات السوق النفطية خلال الفترة المقبلة وتقدم تقاريرها للدول الأعضاء.