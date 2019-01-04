مقتل 52 مسلحا تابعين لطالبان وداعش في عمليات عسكرية بأفغانستان

أوردت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الجمعة، أن 52 مسلحًا تابعين لحركة طالبان وتنظيم داعش قتلوا خلال عمليات عسكرية تم تنفيذها في عدد من الأقاليم الأفغانية.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية أفغانية - لم تسمها - القول إن 4 مسلحين قُتلوا في غارة جوية شنتها قوات التحالف في إقليم باكيتا، في حين نفذت القوات الأفغانية عملية لها في إقليم فارياب أسفرت عن مقتل 13 مُسلحًا.

وأضافت أن القوات الأفغانية قتلت 4 مُسلحين خلال عملية تطهير نفذتها في إقليم أوروزجان، بينما قُتل 7 آخرون في هلمند خلال دورية قامت بها القوات المُسلحة.

وقامت القوات الأفغانية أيضًا بقتل 8 مسلحين تابعين لطالبان، كما دمرت بعض مخابئ الأسلحة الصغيرة خلال عملية نفذتها في إقليم كابيسا، حسبما ذكرت المصادر العسكرية.

ونفذت القوات المُسلحة الأفغانية - في الوقت نفسه - عملية أخرى في إقليم (نانجرهار) أسفر عنها مقتل 4 مسلحين، وتدمير 8 أنفاق شيدها المسلحون، بينما قُتل 12 آخرون خلال عمليات منفصلة نفذتها القوات الأفغانية في إقليم لوجار.