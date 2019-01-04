مؤشر نيكي الياباني يخسر أكثر من3% في أول جلسة تداول بالعام الجديد

فتح مؤشر نيكي 225 القياسي على انخفاض حاد صباح اليوم الجمعة، في أول جلسة تداول لهذا العام بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها بورصة وول ستريت الأمريكية ليل الخميس.

وخسر المؤشر 74ر639 نقطة أو 2ر3% إلى 03ر19375 حتى الساعة 09:10 صباحا بالتوقيت المحلي (00:10 بتوقيت جرينتش).

وكانت الأسهم الأمريكية أغلقت على انخفاض ليل الخميس، حيث خسر مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 83ر2%، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 04ر3%.

جاء هذا التراجع بعد أن أعلنت شركة آبل العملاقة المتخصصة في صناعة التكنولوجيا التي تنتج أجهزة آي فون وغيرها من أجهزة الكمبيوتر الشهيرة، عن تباطؤ مبيعات أجهزة آي فون في الصين، في أول انخفاض منذ أكثر من عشر سنوات في مبيعاتها هناك.

وانخفض سعر سهم آبل بما يقرب من 10% يوم الخميس.