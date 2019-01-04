مسئول كردي: نأمل في أن توصلنا الوساطة الروسية لاتفاق مع دمشق

أكد مسئول كردي رفيع أن أكراد سوريا يستعينون بوساطة روسية للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الحكومة السورية بغض النظر عن خطط الولايات المتحدة للانسحاب من المنطقة.

وقال بدران جيا كورد المستشار في الإدارة التي تدير مناطق الحكم الذاتي الكردية شمالي سوريا -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الجمعة- إن الإدارة الكردية قدمت خريطة طريق بشأن اتفاق الحكومة السورية خلال الاجتماعات الأخيرة مع مسئولين روس وتنتظر رد موسكو عليها.

وكشف أن الأهداف الرئيسية لخريطة الطريق التي طرحت في موسكو تكمن في حماية الحدود السورية من تركيا وإيجاد سبيل لإدماج هياكل الحكم في شمال سوريا في الدستور السوري وضمان توزيع عادل للموارد في شمال وشرق سوريا.

وتابع أن روسيا وافقت على لعب دور الوسيط، موضحا أن "الغرض النهائي هو الاتفاق مع دمشق"، مشيرا إلى أن القيادة الكردية ستعمل لتحقيق الهدف "مهما كان الثمن وبالرغم من معارضة الأمريكيين"، وقال "الكرة في ملعب روسيا ودمشق، على هذا الأساس يمكننا أن نتفاوض ونطلق الحوار".

وفي سعي منهم إلى ملء فراغ القوة الذي سيسببه الانسحاب الأمريكي يرغب الأكراد السوريون في الحصول على مساعدة روسيا في نشر قوات من الجيش السوري على الحدود الشمالية للبلاد في إطار جهود أوسع نطاقا يبذلها الأكراد من أجل التوصل إلى اتفاق مع دمشق سيحميهم من الهجوم التركي المرتقب على مناطقهم.