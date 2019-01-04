طرحت الشركة المنتجة لفيلم "قرمط بيتمرمط"، أمس الخميس، البرومو الدعائي للفيلم، استعدادا لعرضه فى 16 يناير الجاري بدور العرض السينمائية.

ينافس فى موسم أفلام منتصف العام، بعد تأجيل عرضه من موسم عيد الأضحي الماضي لعدم الانتهاء من تصويره، والفيلم من بطولة أحمد آدم، وبيومي فؤاد، ودينا فؤاد، ومي سليم، ووليد فواز، والفيلم من تأليف أمين جمال، ومحمد محرز، وأحمد أبوزيد توفيق، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج أسد فولادكار.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي، ويظهر فيه "آدم" بشخصية القرموطي الشهيرة التى حقق خلالها نجاحات كبيرة، ويخوض خلالها مغامرة جديدة من خلال مقبرة لأجداده "القراميط" يجعلها مزارًا سياحيًا، ويحدد تذكرة لدخولها، مما يدخله في عدة مشكلات أهمها مع وزارة السياحة والآثار.