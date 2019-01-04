مسؤول بالخارجية الأمريكية: النظام الإيراني هو الخطر الأبرز في المنطقة

قال مسؤول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن النظام الإيراني يمثل "الخطر الأبرز" في المنطقة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لن تغادر الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول الأمريكي، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، أن إيران تلعب دورا رئيسيا في زعزعة استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيؤكد خلال جولته في المنطقة، دعم حلفاء واشنطن والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وبشأن الوجود العسكري الأمريكي بالأراضي السورية، قال المصدر إن الولايات المتحدة لا تعتزم التواجد إلى أجل غير مسمى في سوريا، مؤكدا أن الانسحاب الأمريكي سيتم بطريقة لن تترك فراغا يستغله الإرهابيون ، وإن واشنطن ليس لديها جدول زمني محدد لسحب قواتها من سوريا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد جدد عزم بلاده سحب قواتها من سوريا من دون أن يتعارض ذلك مع الأهداف الرئيسية التي أرسلت من أجلها.

وفي مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز)، قال بومبيو ، في معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت عملية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا مرتبطة بجدول زمني محدد أو الأوضاع على الأرض ، أجاب "إن الجدول الزمني سيكون متسقا مع ما يمكننا القيام به للتأكد من أن جنودنا في أمان، وأننا نواصل حملة مكافحة داعش، وأن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على التحالف ضد إيران معا ، هذه هي الأشياء التي أعرب عنها الرئيس بوضوح".

واستبعد وزير الخارجية الأمريكي أن يؤثر سحب الجنود الأمريكيين على التحالف الدولي ضد داعش ، وقال "ما زلنا قادرين على التعامل بفعالية مع هؤلاء الشركاء في مواجهة التهديد الذي يمثله داعش في المنطقة، وسنفعل ذلك دون وجود 2000 جندي على الأرض".

وأكد أن سحب القوات الأمريكية لا يعني تغيير سياسات الولايات المتحدة "بشأن الاستمرار في التأكد من عدم عودة ظهور داعش، وسنقوم بذلك فقط بطريقة أكثر ذكاء وأفضل".