محافظ السويس: إجراء المسح الطبي لـ 220 ألف مواطن منذ بدء حملة «100 مليون صحة»

قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الجمعة، إن إجمالى من قاموا بإجراء المسح الطبي ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، بلغوا نحو 220 ألف مواطن منذ انطلاق الحملة في ديسمبر الماضى وحتى الآن.

وأضاف صقر، أن عدد المستهدفين لإجراء المسح الطبي، للكشف عن مرض فيروس "سي" والأمراض غير السارية، في المحافظة 420 الف مواطن، موضحاً أن تحقيق هذا الرقم قبل نهاية المبادرة بشهرين، يشير إلى تحقيق رقم أكثر من المتسهدف خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محافظ السويس، أن لجان الإشراف وغرفة العمليات بالمديرية، تتابع جميع نقاط المسح الطبي البالغ عددها 35 منفذًا بمشاركة 132 فريق طبي وكل فريق يضم طبيب وممرض ومدخل بيانات، يقوموا بإجراء الفحوصات بالمجان.