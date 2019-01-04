قام كل من لاعبي النادي الأهلي وبيراميدز بنزول أرضية ملعب الدفاع الجوي لإجراء عمليات الإحماء، وذلك استعدادا للمباراة والتي ستجمعهما اليوم الجمعة ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز.

ويسعى مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء، لتحقيق الفوز الأول له في مباراته الأولى مع الفريق، وتحسين ترتيب الأهلي بالموسم الحالي في الدوري الممتاز.

فيما يريد حسام حسن المدير الفني للنادي بيراميدز الحصول على نقاط المباراة للإقتراب من الزمالك متصدر الدوري وتقليص الفارق معه.

ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 24 نقطة من 12 مباراة بعد فوزه في 7 مباريات، وتعادل في 3 وخسر مباراتين، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني من 15 مباراة برصيد 30 نقطة من 8 فوز، 6 تعادلات وهزيمة وحيدة.