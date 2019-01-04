عضو «الفيروسات الكبدية»: 2018 عام تحقيق الحلم في القضاء على فيروس سي

قال جمال عصمت، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن عام 2018 يعتبر عام تحقيق الحلم في القضاء على فيروس سي، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» للمسح الطبي الشامل.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن مصر كانت من أكبر الدول في معدلات الإصابة بفيروس سي، و30% من الأشخاص يصابون بتليف كبدي خلال السنوات الماضية، متابعًا: «بقينا بندور على المصابين لعلاجهم، وده ليه مردود اقتصادي كبير، لأن المصاب بيعدي 4 أشخاص خلال فترة حياته، وتكلفة علاج المصاب الواحد 50 ألف جنيه».

وأوضح أن العلاج الحالي لا يزيد عن ألفين جنيه بخلاف المردود النفسي والصحي على المصابين، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية الأخرى مثل السكر والضغط والسمنة، لافتًا إلى أهمية وجود خريطة صحية للمواطنين على مستوى الجمهورية؛ لوضع التصور الطبي والصحي السليم للسنوات المقبلة.

وذكر أن الخريطة الصحية للمواطنين تساهم بشكل كبير في مجال البحث الطبي والعلمي، معقبًا: «لدينا معهد تغذية واحد في مصر، ومن الفحص محتاجين معاهد في كل المحافظات، بالإضافة إلى زيادة دور الإعلام في التوعية من الأمراض التي تصيب الناس من سوء التغذية».

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تنظر إلى التجربة المصرية للقضاء على فيروس سي والمسح الطبي الشامل، والتي تحدث لأول مرة على مستوى العالم.